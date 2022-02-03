السودان يرحب ببيان مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي





رحب وزارة الخارجية بالبيان الصادر من مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي بشأن الأوضاع في السودان والذي تضمن عدداً من النقاط الإيجابية التي تمثل خطوة متقدمة في موقف الاتحاد تجاه السودان والمشار إليه أدناه: دعا البيان وفق ( سونا) إلى حوار لا يستثني احداً، وإلى إجراء انتخابات بنهاية الفترة الانتقالية، كما رحب البيان بتعيين حكومة تكنوقراط مدنية، داعياً إلى إكمال هياكل الفترة الانتقالية. وأكد البيان مواصلة الاتحاد الإفريقي مرافقة السودان خلال الفترة الانتقالية. وأعرب مجلس السلم والأمن الإفريقي في بيانه عزم الاتحاد الإفريقي على مواصلة الانخراط والتشاور مع السودان الدولة ذات المكانة المرموقة في القارة الإفريقية وأحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الإفريقي، في كل ما من شأنه العمل على تعزيز الجهود الرامية إلى استعادة السلام والوئام والاستقرار والتعافي الاقتصادي في السودان. تأسيساً على النقاط الإيجابية الواردة في بيان الاتحاد الافريقي، تود وزارة الخارجية أن تعرب عن ترحيبها بهذه الخطوة الإيجابية، كما تود أن تؤكد انفتاح السودان على كافة الجهود البناءة والمثمرة الرامية إلى تحقيق السلام الأمن والاستقرار في السودان.

الخرطوم ( كوش نيوز)