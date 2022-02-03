بنك الخرطوم يقدم توجيهات.. حفاظا على أمن حساباتكم المصرفية وسرية بياناتكم الشخصية





عملائنا الأكارم، حفاظا على أمن حساباتكم المصرفية وسرية بياناتكم الشخصية وحرصا منا على ذلك، تفاديا لأي من انواع الاحتيال؛ عمل بنك الخرطوم على تخصيص قنوات تواصل معتمدة ومحددة ورسمية للتعامل مع البنك (الفروع و مركز مباشر والبريد الإلكتروني social.media@bok.sd وصفحات بنك الخرطوم الموثقة على وسائط التواصل الإجتماعي).

لذا نرجو عدم التعامل مع أى جهة أو فرد او منصة… الخ غير المذكوره أعلاه، ونشدد على عدم إعطاء أى معلومة مصرفية أو تفاصيل شخصية، لمن يطلبها عبر (حسابات شخصية أو البريد الخاص) حتى لو كان موظفا بالبنك.

نؤكد إننا فى بنك الخرطوم نتواصل مع عملائنا عبر قنوات التعامل المصرفية الرسمية والمعتمدة فقط.

بنك الخرطوم