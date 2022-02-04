زراعة أكثر من 44 ألف فدان بالقمح بدنقلا





أعلنت محلیة دنقلا زراعة 235,44 فدانًا بمحصول القمح من جملة المساحة المستھدفة والبالغة 620,45 فدانًا، كما تمكنت من زراعة 233,23 فدانًا بمحصول الفول المصري.

وأكد مدیر الزراعة بمحلیة دنقلا المھندس محمد صلاح محیي الدین في تصریح لـ(وكالة السودان للأنباء) أن المحلیة تستھدف في الموسم الشتوي الحالي زراعة 451,88 فدانًا بمحاصیل

العروة الشتویة المختلفة.

وأشار إلى أن المحلیة تبذل جھودًا كبیرة بالتعاون والتنسیق مع وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادیة بالولایة الشمالیة والجھات ذات الصلة لتوفیر كافة مقومات إنجاح الموسم الشتوي وزراعة جمیع المساحات المستھدفة.

وأقر بوجود بعض المشاكل والتحدیات التي تواجھ الموسم والتي من بینھا زیادة تعرفة الكھرباء وعدم توفر سماد الیوریا، خاصة للجرعة الثانیة لمحصول القمح.

السوداني