



عن حدوث زیادة في الاسعار. نفى عدد من تجار السلع الاستھلاكیة ندرة السلع الاستھلاكیة بالأسواق فضلاً

قال رئیس تجار الجملة بأمدرمان فتح الله حبیب الله لـ(السوداني) إن ھنالك وفرة في البضائع وزیادة كبیرة في الأسعار، مبینًا أن سعر جوال الأرز (25 ( كیلو ارتفع من (8 (إلى (11 (ألف جنیھ أما سعر الكیلو أصبح (600 (جنیھ فیما قفز سعر العدس من (15 (إلى (12 (ألف جنیھ وسعر الكیلو جملة (750 (جنیھًا أما سعر التجزئة (1000 (جنیھ فیما قفز سعر اللبن عبوة(2 ( كیلو وربع إلى (8٫5 (جنیھ ،متوقعًا زیادة في الأسعار حال استمر زیادة أسعار سعر الصرف فیما بلغ سعر كرتونة الشعیریة إلى (3٫900 (جنیھ.

وسعر الكیس(300 (جنیھ أما بكت دقیق سیقا الأول (4٫400 (جنیھ من الشركة وسعر السوق (4٫500 (جنیھ ،وقال إن ارتفاع الأسعار بسبب زیادة نافیًا حدوث شح في البضائع. تعرفة الكھرباء انعكست على تكالیف المصانع والشركات المصنعة والتجار، انتقد تاجر سكر جملة بسوق بحري عیسى الحسن في حدیثھ لـ(السوداني) عدم وضوح السیاسات ما انعكست على ارتفاع أسعار السكر مرة أخرى، ولفت الأسعار، نافیًا ندرة وشح البضائع بالأسواق. إلى ضبابیة السیاسة الاقتصادیة تمثل وضعًا كارثیًا یؤثر على ارتفاع وقال تاجر سلع ببحري الھادي إسماعیل إن السوق یشھد وفرة في كافة أصناف السلع وھنالك ارتفاع في الأسعار بسبب سعر الصرف، مبینًا سعر جوال السكر عبوة(50 (كیلو قفز إلى(17 (ألف جنیھ، متوقعًا زیادة في الأسعار، وأشار إلى ركود وضعف القوى الشرائیة بالأسواق. وتوقع تاجر سلع بالخرطوم أحمد إدریس حدوث زیادة في الأسعار حال استمرت زیادة أسعار العملات بالأسواق، وقال إن ھنالك زیادة جدیدة في بعض أصناف السلع ومنھا العدس قفز سعر الكیلو من (700 (إلى (1000 ( جنیھ وسعر جوال السكر عبوة(50 (كیلو (17 (ألف جنیھ فیما استقر سعر زیت الفول عبوة(36 (رطلاً (15 (ألف جنیھ وسعر الرطل (500 (جنیھ.

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