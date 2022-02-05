الصحفي عبد الرؤوف طه يتعرّض للضرب أثناء تغطيته للمسيرة المُؤيِّدة للجيش





عرّض الصحفي بقناة الجزيرة، عبد الرؤوف طه، للضرب والسرقة أثناء تغطيته للمسيرة المؤيدة للجيش التي نظمها مجلس حكماد السودان رفضًا للتدخل الدولي في الشأن السوداني “اليوم السبت”. وقال عبد الرؤوف في منشور له على حسابه الشخصي بـ”فيسبوك وفق صحيفة السوداني”، (إنّه انهال عليه أكثر من 100 شخص من أنصار المسيرة المؤيدة للجيش بالضرب بالعصي وبأيديهم دون أسباب)، وأشار إلى سرقة أموال من جيبه، وآخرون سعوا لسرقة هاتفه، وتابع: “رموني في الأرض أكثر من ثلاث مرات وهم ينهالون عليّ ضرباً وركلاً، المُحزن بعضهم كان في عُمر والدي وهم ينهالون عليّ بالضرب وأنا ساقط أرضاً”. وأضاف: أيضاً تعرّض الزميل المصور الطيب حسن للضرب بالعصي على رأسه.

الخرطوم ( كوش نيوز)