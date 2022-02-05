بعد تدخل السوباط.. تأجيل المؤتمر الصحفي لشركات الطيران بالسودان





أكد هشام السوباط رئيس إتحاد عام اصحاب العمل السوداني اهمية الدور الذي يمكن ان تضطلع به شركات الطيران الوطنية كمنظومة متكاملة لصناعة الطيران بالسودان بتقديم دعم مباشر وغير مباشر في ناتج الدخل القومي الذي ينعكس بدوره على دورة الإقتصاد الكلي للدولة الى جانب دوره الإجتماعي لوحدة البلاد.

واشار السوباط خلال لقائه بمكتبه السبت وفد شركات الطيران الوطنية برئاسة الكابتن وداعة محمد نور الى اهمية معالجة كافة المشاكل التي ظلت تواجه قطاع الطيران الوطني لافتا الى ان الإتحاد انطلاقاً من دوره في معالجة مشاكل قطاعاته سيجري إتصالات عاجلة بكافة الاطراف ذات الصلة لايجاد الحلول لازمات الواقع الحالي لصناعة الطيران الوطنية بما يحقق سياسة الدولة في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني .

من جانبه استعرض رئيس وفد شركات الطيران الوطنية الكابتن وداعة محمد نور عددا من المشاكل والمعوقات التي ظلت تواجه قطاع صناعة الطيران بالبلاد وتهدد ادائه ومساهمته الكبيرة في الإقتصاد الوطني ممثلة في الارتفاع الكبير الذي طرأ على تكلفة التشغيل بالقطاع والزام الشركات بشراء الوقود بالدولار وتعدد الرسوم المفروضة.

كما دعا الى ضرورة إعادة تفعيل قرارات مساواة الشركات الوطنية بالاجنبية في الإعفاءات الجمركية والضريبية الى جانب معالجة التصديقات التي تؤدي الى ضياع حقوق شركات الطيران الوطنية لصالح الشركات والمنظمات الاجنبية واعادة النظر في الرسوم التي تفرضها المحليات من العوائد والنفايات والبيئة على الشركات داخل المطار طارحا، مقترحاً إعادة صياغة منظومة صناعة وشركات الطيران الوطنية على الأسس المتعارف عليها عالمياً دون تدخل من أي جهة من خارج دائرة الاختصاص.

وأمهل أصحاب شركات الطيران إتحاد أصحاب العمل فرصة محدودة لإيجاد حلول للمشاكل التي تم طرحها، وتقرر تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان يفترض أن تعقده الشركات يوم الأحد.

الخرطوم:طيران بلدنا