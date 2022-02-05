تظاهرة في الخرطوم دعماً للجيش.. وتنديدا بتدخلات الخارج
تظاهر آلاف من أنصار الجيش السوداني السبت أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم، في رسالة معارضة لمؤيدي الحكم المدني الذين ما فتئوا يدعون إلى التظاهر رفضا لمشاركة المكون العسكري في حكم البلاد ولو انتقاليا، وتعبيرا عن نبذهم للإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها القوات المسلحة برئاسة عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي (2021) وهاجم مؤيدو الجيش الذين شارك بعضهم في المسيرة ممتطين خيولاً، ما وصفوه بـ”التدخلات الأجنبية” كما هتفوا معبرين عن دعمهم للقوات المسلحة في البلاد. قطار من عطبرة أتى ذلك، بعد أن استقل المئات من المتظاهرين صباحا القطار من عطبرة (250 كلم شمال العاصمة)، للانضمام إلى المسيرة في الخرطوم فيما حاول عشرات من أنصار الحكم المدني، منعهم من صعود القطار، من دون جدوى، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس. ضد المبادرة الأممية وقبل عشرة أيام، تظاهر آلاف من أنصار الجيش أيضاً أمام مقر الأمم المتحدة وهاجموا المنظمة الدولية ومبادرتها للحوار. يذكر أن ممثل الأمم المتحدة للسودان فولكر بيرثيس، كان أطلق قبل أسابيع مبادرة من أجل تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء السياسيين في البلاد، والخروج بمقترحات سياسية، تؤدي إلى حل الأزمة التي تفجرت منذ أكتوبر الماضي. إلا أنه حتى الآن لم يفلح في تحقيق اختراق في المواقف. إذ لا تزال المجموعات المدنية متمسكة برفضها مشاركة المكون العسكري في الحكم، مطالبة بحكم مدني صرف، يفضي إلى انتخابات تشريعية العام المقبل. فيما أكد البرهان الذي يرأس القوات المسلحة ومجلس السيادة الرئاسي، أنه لن يتخلى عن مسؤولياته في الحكم قبل إجراء الانتخابات.
الخرطوم( كوش نيوز)
3 تعليقات
ما شاء الله البلد دخل المراحل النهائية للدوري الممتاز للمسيرات .ضد العسكر يقابل ضد فولكر بيرتس . ضد العسكر وضد فولكر يقابل الفايز من المباراة الاولي ثم يقابل فريق الادارات الاهلية والطرق الصوفية بميدان الفندق الكبير واستلام الكاس بقاعة الصداقة ويشرفه الفريق اول محمد ندعو الجماهير لمراقبة الحكام نظرا لعدم توفر نظام الفار .
بهذه المسيرة والتظاهرة اثبت الاعلام المحلي والعالمي عدم الحياد تجاه قضايا البلد حتي هذا التقرير يفبرك مفاهيم ان الذين خرجوا لا يريدون الديمقراطية وفي الواقع فان مظاهرات قحت هي التي ترفض الإنتخابات. …اين قناة العربية واسكاي نيوز والجزيرة الذين غطوا قطار عطبرة السابق منذ خروجه وحتي وصوله اخر محطة…اعلام مكشوف وموجه ضد البلد
اول الغيث قطرة ..
مازال هنالك اناس مؤيدين للجيش وضد قحط لكنهم اصابهم الخوف والوهن والتردد ..
لكن سوف ياتي يوما يملأون شوارع الخرطوم وكل مدن السودان ..
يجب على قادة هذه المظاهرات الرافضة للتدخل الاجنبي ومظاهرات قحط التي عطلت مصالح الناس .. يجب عليهم بث الروح في هؤلاء المترددون الخائفون من حمير قحط … فان قحط اصبحت في خبر كان ..
عسكرياااااو