تباين أسعار المحاصيل ببورصة وسوق محصولات الأبيض





تباينت اسعار المحصولات ببورصة وسوق الأبيض للمحاصيل، حيث بلغ قنطار صمغ الهشاب 17.00 جنيه وصمغ الطلح 8.000، والسمسم الأبيض 22.600، السمسم الأحمر لا يوجد وارد، وحَبّ البطيخ 6.800 الكركدى 43.000، الفول الخام 10.000، والسنمكة لا يوجد وارد، طن الفول المقشور 300 ألف جنيه، وطن الفول النقاوة 355 ألفا، أما أسعار الذرة بالأردب، الفترتية 25,500 وطابت 27 ألف جنيه والدخن الأصفر 50 ألفاً والدخن الأبيض 46 ألفاً والفتريتة الحمراء 20 ألفاً والقمح 58 ألف جنيه.

صحيفة الصيحة