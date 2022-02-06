نانسي عجاج: فرص الحياة الكريمة انعدمت تماماً!!





هاجمت الفنانة نانسي عجاج، القائمين على أمر الإدارة السياسية والاقتصادية في البلاد.. وانتقدت نانسي الأداء الحكومي، مُبديةً حسرتها على ما يقابله الشعب من مُعاناة في شتى المناحي.. ورفضت “السندريلا” تحميل جهة المسؤولية دون الأخرى، مُشيرةً إلى أن الجميع “مدني وعسكري” شريك في الأمر.. وكتبت نانسي عجاج عبر حسابها على “فيسبوك”: (بعد الغياب، اظنو غياب ضروري لمُحاولة استيعاب مآل الأحوال، وكيف الحال مؤلم، مُتناقض وقبيح حد السفور.. الواقع بقول إنه بكل الحسابات الثورية اتراجعنا إلى نقطة ما قبل البداية).

صحيفة الصيحة