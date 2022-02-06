ماكرون ينعى الطفل المغربي ريان





نعى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في ساعة متأخرة اليوم السبت، الطفل المغربي ريان الذي وافته المنية بعدما سقط في بئر عميقة وعلق فيها لخمسة أيام متواصلة.

وقال ماكرون على حسابه بموقع “فيسبوك”، ” الليلة، أريد أن أقول لعائلة ريان الصغير والشعب المغربي إننا نشاطرهم أحزانهم”.

سقط ريان أورام (5 أعوام) في بئر عميقة بقرية إغران بالتلال القريبة من مدينة شفشاون يوم الثلاثاء الماضي، واستمرت عملية إنقاذه 5 أيام متواصلة.

جذبت عملية انتشال ريان من البئر المحاصر بداخلها اهتمام البلاد بأثرها، وتعاطف العرب والعالم، وقامت فرق الإنقاذ بعملية حفر معقدة على مدى الأيام الخمسة الماضية لفتح نفق أفقي إلى البئر.

العربية نت