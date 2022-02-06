آبي أحمد يعلق على إصابة أردوغان بكورونا





علّق رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على إصابة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقرينته أمينة بفيروس كورونا.

وكتب آبي أحمد، على “تويتر”، اليوم الأحد: “أتمنى للرئيس التركي والسيدة الأولى أن يستردوا عافيتهم في أقرب وقت وأن يصبحوا في صحة جيدة”.

وأعلن الرئيس التركي، أمس السبت، أنه أجرى اختبارات كورونا هو وزوجته، بعدما شعرا بأعراض خفيفة، واكتشف أنه مصاب بمتحور أوميكرون

وقال أردوغان إن الطبيب الخاص بهم أجرى فحصا روتينيا، صباح اليوم، وأكد أنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن الإصابة بفيروس كورونا”.

العربية نت