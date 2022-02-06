تجمع مزارعي الشمالية: انهاء الإغلاق تم لظروف إنسانية





أعلن رئيس تجمع مزارعي الولاية الشمالية رضا الإدريسي، عن فتح الطريق بكل مناطق الولاية اعتباراً من اليوم.

وقال الإدريسي بحسب (سونا) اليوم، إن فتح الطرق وإنهاء حالة الإغلاق تم لظروف إنسانية في الوقت الذي لم تبدِ فيه الحكومة أي تجاوب مع مطالب المزارعين، وأضاف أن بعض الجهات السياسية بدأت في استغلال مطالب المزارعين وتوجيهها لمصلحة أجندتها السياسية مما أدى لانهاء الإغلاق.

وأوضح الإدريسي، أن لجنة الحراك ستعقد اجتماعاً لمناقشة الأمر وتقييم ما تم، واتخاذ القرارات المناسبة، وأعرب عن أمله في استجابة الحكومة لمطالب المزارعين المتمثلة في إلغاء الزيادات الجديدة في تعريفة الكهرباء، وأشاد بكل من دعم مطالب المزارعين، كما أشاد بوعي العابرين للطريق وتفهمهم لدواعي الإغلاق، وأعرب عن اعتذاره لكل من تضرر خلال فترة الإغلاق.

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