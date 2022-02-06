وزير الثروة الحيوانية يتفقد عدداً من المشاريع بالقضارف





تفقّد وزير الثروة الحيوانية حافظ إبراهيم عبد النبي والوفد المرافق له، عدداً من مشاريع ومنشآت الثروة الحيوانية خلال زيارته لولاية القضارف، شملت مركز الخدمات البيطرية المتكاملة بمنطقة المقرح والذي ينفذه مشروع سبل كسب العيش بمنظمة (الإيقاد) بدعم من البنك الأفريقي للتنمية ورعاية وزارة الثروة الحيوانية.

وكان في استقبال الوزير ووفده، والي القضارف المكلف محمد عبد الرحمن محجوب، ومدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية المهندس عمر أحمد محمد ومدير إدارة الثروة الحيوانية المكلف د. طلعت فوكير، وعدد من المديرين والمسؤولين بالولاية.

كما تفقّد الوزير محطة مياه القضارف بريفي وسط القضارف، ومزرعة الأبقار والدواجن بتجمع مزارع الإنتاج الحيواني ومصانع الاعلاف الماشية والأسماك.

وافتتح الوزير والوالي، معرض الثروة الحيوانية الذي تنظّمه إدارة الإنتاج الحيواني بوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية.

وجاءت زيارة الوزير للولاية في إطار التنسيق المشترك وتعزيز العلاقة بين الوزارة الاتحادية وإدارات الثروة الحيوانية بالولايات، وسيزور الوزير ولايتى كسلا والبحر الأحمر.

الصيحة