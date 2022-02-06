التوقيع على عقد إنشاء محجر للصادر بشراكة مع القطاع الخاص بالقضارف





وقع وزير الثروة الحيوانية حافظ إبراهيم عبد النبي ووالي ولاية القضارف محمدعبد الرحمن محجوب الاحد بأمانة الحكومة، على عقد إنشاء محجر نهائي للصادر، بمواصفات عالمية بشراكة مع القطاع الخاص، ممثلا في المصَدِّر علي عوض البارئ. وقال الوزير عقب التوقيع وفق (سونا) “سوف يكون أحد المحاجر التي يتم الاعتماد عليها في عمليات الصادر، وسوف يتم وضع حجر الأساس خلال الشهر المقبل”، ووعد الوزير بإنشاء معمل بتوفير جميع المعدات. من جهته قال المصَدَّر علي عوض البارئ، سوف يتم الانتهاء من إنشاء المحجر خلال عام ونصف، لافتا إلى أن المعمل يحمل مواصفات عالمية متطورة، وذلك بتوفير احتياجات المعامل والمختبرات الطبية. وقال مدير المحاجر وصحة اللحوم علي آدم إن الاتفاقية تعد خطوة كبيرة تقدم خدمة للولاية وتخدم جميع المنطقة وتزيد استيعاب الصادر في المحجر، موضحا أنهم يتطلعون لمثل هذه الشراكات لخدمة السودان.

الخرطوم ( كوش نيوز)