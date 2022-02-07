المطربة السودانية ريان الساتة تكشف المثير عن سبب شهرتها





كشفت المطربة الشابة ريان الساتة عن بعض الحقائق المتعلقة بمسيرتها الفنية حيث قالت إن السبب في شهرتها الأغنية الضجة ” احي يالطيف ” التي لاقت رواجاً وإنتشاراً كبيراً في الساحة الفنية حتي أصبحت التريند الأول في وقتها وصار الشارع السوداني بمختلف أعماله يرددها باعتبار إنها أغنية جديده وذات الفاظ غريبة في الوقت نفسه.

وبحسب متابعات محررة(كوش نيوز) فقد ذكرت الساته أن أغنية ” احي يالطيف ” لم تكن خاصه بها وإنما كانت للفنانه وجدان بحري وتغنت بها وأصبحت سبباً في شهرتها ومعرفة الجمهور بها.

فيما تطرقت الساته إلى الحديث عن الحفل الذي تغنت به في إحدي الكليبات حيث ذكرت إنها مستعدة للتغني في اي مكان من أجل إرضاء جمهورها.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)