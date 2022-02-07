بين الأمن والاقتصاد.. تفاصيل لقاء السيسي ورئيس جيبوتي





سد النهضة

بدوره، أوضح الخبير الاستراتيجي سمير راغب، في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن زيارة جيلة تأتي ردًا على زيارة السيسي إلى بلاده في مايو الماضي، إذ كانت الزيارة الأولى لرئيس مصري إلى جيبوتي.

وأضاف راغب أن جيبوتي دولة مهمة في القرن الإفريقي وهي مشتركة مع مصر في تحالف البحر الأحمر وخليج عدن، وبالتالي كان شعار هذه الزيارة الحفاظ على الأمن القومي المصري والإقليمي.

ولفت إلى أن جيبوتي إحدى دول القرن الإفريقي، وتتأثر كثيرًا بما يحدث في إثيوبيا، وبالتالي من المهم التنسيق معها في أزمة سد النهضة، باعتبارها دولة جوار لدول حوض النيل، خاصة أن مصر تتحرك في كل المحاور الخاصة بالأزمة للعمل على تذليلها.

وفي مؤتمر صحفي عقب المباحثات، قال السيسي إنه تطرق في لقائه مع جيلة إلى تطورات ملف سد النهضة، والتأكيد على ما تتحلى به مصر من إرادة سياسية تهدف إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة في إطار زمني مناسب، بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمي، استنادًا إلى قواعد القانون الدولي ومقررات مجلس الأمن.

وعاد راغب للقول إن “تراكم الزيارات المتبادلة بين مصر وجيبوتي يؤكد التفاهمات حول القضايا الإقليمية وفي مقدمتها الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي الذي يعاني من مشاكل أخرى بخلاف أزمة سد النهضة، خاصة تزايد النشاط الإرهابي، وبالتحديد في الصومال”.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي دائمًا ما يسعى لتعميق الانتماء الإفريقي بما يخدم المصالح المصرية، ويدرك الأهمية الجيواستراتيجية لجيبوتي.

سكاي نيوز