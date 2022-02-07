الحكومة تلتزم بتعويض أصحاب المواشي النافقة بالقضارف





أعلن وزير الثروة الحيوانية والسمكية حافظ إبراهيم عبد النبي، التزام الحكومة بتعويض أصحاب الماشية النافقة بولاية القضارف، وسط نفي رسمي لتسبّب فرق بيطرية في نفوق المواشي.

وقال عبد النبي، الذي تحدث إلى متضرري الماشية النافقة بالقضارف اليوم، إن الحكومة ملتزمة بتعويض متضرري الماشية وتحمّل المسؤولية وكل الأخطاء التي قادت إلى عمليات النفوق غير المقصودة، وأشار إلى أن لجنة اتحادية تعمل على كشف الحقائق وإعداد تقرير متكامل عن أسباب النفوق.

وأكد أن وزارة الثروة الحيوانية قادرة على معالجة عمليات انسياب الصادرات السودانية إلى دول الخليج والدول الأخرى.

وأضاف الوزير “تم تكوين لجنة فنية تضم عدداً من المختصين للجلوس مع السلطات السعودية، بغرض مراجعة البروتوكول وبحث إشكاليات رجوع البواخر”.

وأعادت السعودية (44) باخرة محمّلة بمئات الآلاف من الماشية إلى السودان، بسبب ضعف المناعة.

وقال عبد النبي إن الحكومة بصدد فتح أسواق جديدة لصادر الماشية في كل من قطر وعمان والإمارات وروسيا وتركيا.

من جانبه، نفى مدير المعمل المركزي بالبحوث البيطرية علي عبد الغني القدال، وجود أي مشكلة في اللقاح، وقال “لا يمكن أن يوزع لقاح دون فحصه”، ونوه إلى أن هذه اللقاحات تم إنتاج (850) ألف جرعة منها هذا العام لجميع المناطق وكانت حصة القضارف (350) ألف جرعة.

الصيحة