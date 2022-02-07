(4) آلاف طن حجم المخزون السمكي بالنيل الأزرق





قال المدير العام لوزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي، الوزير المكلف بإقليم النيل الأزرق د. نور الهادي آدم عثمان، إن الإقليم يتميز بمسطح مائي كبير (بحيرة خزان الرصيرص) وتقدّر مساحة البحيرة بحوالي (626) كيلو متر مربع وطولها (115) كيلو متر مربع، ويبلغ حجم المخزون المائي حوالي (7) مليارات متر مكعب.

وأوضح نور الهادي بحسب (سونا) اليوم، أن حجم المخزون السمكي يقدر بحوالي (4) آلاف و(100) طن للعام وحجم السحوب يبلغ (654) طناً للعام ما يعادل أكثر من (65%) من المخزون الكلي، وأشار إلى أن هذه النسبة تمثل ألف و(786) طن للعام، وأضاف أن هناك أكثر من (450) طن من الأسماك متاحة للاستغلال.

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