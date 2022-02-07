المركزي يعلن عن تنظيم المزاد السابع للنقد الأجنبي





أعلن بنك السودان المركزي، عن قيام مزاد النقد الأجنبي رقم (7) للعام 2022م يوم الاثنين المقبل (14 فبراير)، بمبلغ (60) مليون دولار أمريكي.

ويأتي المزاد إنفاذاً لسياسات البنك، وفي إطار الجهود المبذولة لاستقرار سعر صرف الجنيه السوداني، ويقتصر المزاد على المصارف فقط نيابة عن عملائها، على أن يقدم العميل طلباً واحداً عبر مصرف واحد مع توضيح الرمز الائتماني والرقم الضريبي، وعلى المصرف تقديم طلب واحد يوضح فيه احتياجات العملاء، على ألّا تزيد قيمة الطلب عن النسبة التي يحددها البنك المركزي عند الإعلان عن المزاد.

وكان المركزي، أعلن نتيجة المزاد السادس، الذي أقامه اليوم الاثنين بقيمة (60) مليون دولار أمريكي، حيث خصص البنك (16.453.692.42) دولار لـ(44) طلباً مستوفياً لشروط المزاد.

شارك في المزاد (19) بنكاً، وبلغ عدد الطلبات المستلمة (72) طلباً، وإجمالي قيمة الطلبات المستلمة (26.340.949.61) دولار، علماً بأنه تم استبعاد (28) طلباً لعدم استيفاءها لشروط المزاد المطروح.

ووصل أعلى سعر صرف تم التنفيذ به (461.4719) جنيهاً للدولار الأمريكي، وأدنى سعر صرف تم التنفيذ به (440.7000) جنيهاً للدولار الأمريكي.

الصيحة