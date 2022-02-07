مظاهرات قرب القصر والسلطات تطلق الغاز و”المهنيين” يدين





شهدت الخرطوم ومدن أخرى اليوم الاثنين، مظاهرات للمطالبة بحكم مدني كامل في البلاد.

ورفع المتظاهرون لافتات ورددوا هتافات تدعو إلى المدنية وعودة السلطة للشعب، فيما استخدمت السلطات قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المتجهين نحو القصر.

وقبيل التظاهرات، أغلقت السلطات جسر المك نمر الرابط بين مدينة بحري والخرطوم.

وفي مدينتي بورتسودان وود مدني تظاهر العشرات للمطالبة بالسلطة المدنية.

وأعلنت لجان مقاومة ولاية الخرطوم أمس الأحد، عن توجه مليونية 7 فبراير إلى القصر الجمهوري للمطالبة بحكم مدني كامل وتضامنا مع تروس الشمال.

من جانبه، اتهم تجمع المهنيين السودانيين القوات الأمنية بالتعامل مع الثوار السلميين، بقمع مفرط، وأشار إلى توافد عشرات الإصابات للمستشفيات بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، وأدان التجمع هذا المسلك تجاه المتظاهريـن السلميين.

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