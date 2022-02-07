المخابرات الأمريكية تعترض اتصالات مسؤولين روس حول خطة “بوتين” لغزو أوكرانيا





قلق ينتاب بعضهم أن الاجتياح الواسع سيكون أكثر تكلفة

نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن أربعة مصادر، اليوم (الاثنين)، أن المخابرات الأمريكية اعترضت اتصالات لمسؤولين روس بينهم عملاء استخبارات وعسكريون، حول خطة روسيا لغزو أوكرانيا.

وذكرت المصادر أن الاتصالات كشفت عن أن بعض المسؤولين الروس قلقون من أن غزواً واسع النطاق لأوكرانيا، سيكون أكثر تكلفة، وأصعب مما يدركه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة الكرملين الآخرين.

وأضافت أنه لا يوجد دليل على أن هؤلاء المسؤولين الروس يعارضون الخطة الشاملة أو أنهم سيثورون ضد أوامر “بوتين”.

من جهته، بين مصدر آخر مطلع، أن المخابرات الأمريكية مقتنعة أن روسيا لديها جيش محترف من المتوقع أن ينفذ أوامر “بوتين” بشكل فعال.

صحيفة سبق