بنك السودان يخصص أكثر من (16) مليون دولار لشراء السلع





أعلن بنك السودان المركزي تخصيص (16,453,692.42) دولار خلال المزاد السادس للنقد الأجنبي الذي أقيم أمس.

وقال المركزي في بيان (الاثنين) إن عدد الطلبات المستلمة بلغ (72) طلباً بإجمالي قيمة (26,340,949.61) دولاراً ، في وقت تم فيه استبعاد (28) طلباً لعدم استيفائها شروط المزاد.

وأوضح أن أعلى سعر صرف تم التنفيذ به (461.4719) جنيهاً للدولار الأمريكي الواحد، بينما بلغ أدنى سعر صرف تم التنفيذ به (440.7000) جنيهاً للدولار الأمريكي.

وأشار إلى انطلاق فعاليات مزاد النقد الأجنبي السابع للعام 2022م يوم (الاثنين) القادم بقيمة (60) مليون دولار أمريكي.

صحيفة السوداني