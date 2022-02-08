تحقيق يكشف أسباب وفاة (أطفال المايقوما)





كشف مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية د. أبوبكر كوكو ضحية عن زيادة معدل دخول الأطفال فاقدي السند إلى دار رعاية (المايقوما)، ونوه

إلى أن معدل اليوم يصل إحياناً إلى (43) طفلاً، فيما نفت مديرة دار المايقوما منى عبد الله ما تم تداوله في وسائل إعلام مختلفة خلال الأيام الماضية بشأن ارتفاع نسبة الوفيات بدار المايقوما.

وأكد مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية د. أبوبكر كوكو ضحية لـ(اليوم التالي) زيادة حالات وصول الأطفال فاقدي السند إلى دار المايقوما، وأكد وجود معالجات تعمل عليها وزارة الرعاية الاجتماعية منها زيادة الدخل الشهري للأسرة البديلة إلى 20 ألفاً.

فيما نفت مديرة دار المايقوما منى عبد الله ما تم تداوله في وسائل إعلام مختلفة خلال الأيام الماضية بشأن ارتفاع نسبة الوفيات بالدار، وقالت لـ(اليوم التالي) إن عدد الوفيات الحقيقي لم يتجاوز هذه الأرقام التي ذكرت في وسائل الإعلام، وأوضحت أن عدد الوفيات كان في شهر نوفمبر الماضي بلغ (31) طفلاً وكانوا حديثي الولادة، وقالت: (كان هذا بسبب موجة البرد كانوا يعانون من مشكلات صحية بسبب أنهم تعرضوا لبعض الأمراض قبل حضورهم الى الدار وبعدها أيضاً توفي 12 طفلاً)، ووصفت نسبة الوفيات بالضعيفة جداً، وأكدت استقرار الأوضاع حالياً بدار الرعاية.

وأرجعت مسؤولة الحماية بالمجلس القومي لرعاية الطفولة أميرة الأزهري في تصريح لـ(اليوم التالي) أسباب ارتفاع حالات الوفيات في دار المايقوما للظروف التي تحيط بالأم قبل الولادة، لجهة أن الأم تكون تحت ضغط لعدم ولادتها بطريقة شرعية، وقالت أميرة (إن الأم أحياناً تستخدم بعض الحبوب لإجهاض الجنين، وهذا سبب يجعل الطفل بعد الولادة يعاني من بعض المشاكل الصحية، إضافة لأسباب أخرى تتعلق أن الأطفال قبل دخولهم لدار المايقوما يتعرضون لبعض المشاكل مثل نقص الأوكسجين أو نزول الجنين قبل الموعد المحدد، وأحياناً يتعرضون لالتهاب الدم).

ونوهت إلى أن هنالك نقص حاد في غرف العناية المكثفة وقالت: (لهذا يتم إخراج الأطفال قبل المدة المحددة نسبة لازدحام الغرفة)، وأشارت إلى أن العديد من منظمات المجتمع المدني حاولت حل مشكلة العناية المكثفة، ولكن هنالك تحديات تواجه الدار.

الخرطوم: رفقة عبد الله

صحيفة اليوم التالي