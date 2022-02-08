دبي الأولى عربياً والتاسعة عالمياً في قائمة المدن الأكثر رومانسية





تصدرت مدينة دبي المركز الأول عربياً والتاسع عالمياً على قائمة 15 مدينة تم تصنيفها بالمدن الأكثر رومانسية في العالم، حسب مؤشر منصة التسوق الأمريكية “ويثريفت”، ما يجعلها من الوجهات الجذابة المضمونة للعشاق الباحثين عن مغامرة عاطفية دافئة مع اقتراب مناسبة يوم الحب “فالنتاين” الذي يصادف في 14 فبراير، وفقاً للمنصة.

وجاءت دبي في موقع متقدم على مدن سياحية هامة، مثل مدريد وبراغ وبانكوك وبوكيت ولوس انجلس، وبلغ اجمالي رصيدها 58.2 من 80، في حين احتلت المراتب الثلاث الأولى في المؤشر ثلاث مدن أوروبية، هي لندن ثم باريس وبرشلونة، قبل أن ينتقل المؤشر إلى طوكيو في المركز الرابع، يليها بالترتيب نيويورك وروما وإسطنبول وموسكو.

وعمدت القائمة إلى تصنيف المدن الأكثر رومانسية، باستخدام معايير من ثماني نقاط، تتضمن عدد الانشطة الصديقة للأزواج في كل مدينة، وعدد المطاعم والفنادق الرومانسية، والمنتجعات الصحية، والطبيعة والمنتزهات، والمشاهد والمعالم، بالإضافة إلى عدد المرات التي تم فيها التقاط غروب الشمس في كل مدينة ووسمها على “انستغرام”.

وتبوأت دبي، التي تصفها المنصة بأنها الوجهة المفضلة لجميع مؤثري “انستغرام” لقضاء العطلات، المركز الثاني في عدد المرات التي تم فيها التقاط غروب الشمس بما يصل إلى 59198 لقطة من المدينة، والرابع في منشورات “انستغرام” والسابع في الأنشطة الصديقة للأزواج، والتاسعة في عدد المطاعم الرومانسية.

وبلغ إجمالي رصيد لندن التي احتلت المركز الأول 76.5 من 80، حيث تفوقت على باريس التي يعتبرها كثيرون الوجهة التقليدية الأكثر رومانسية، والتي احتلت المركز الثاني برصيد 76.3، وكان تفوق لندن على باريس في معظم الفئات تقريباً، في حين نجحت العاصمة الفرنسية في التفوق على العاصمة البريطانية في المزيد من الفنادق الرومانسية والمنتجعات الصحية الواقعة، وبضعف عدد المعالم السياحية مقارنة بلندن.

وتميزت برشلونة التي احتلت المركز الثالث برصيد (66.1) بالأنشطة الصديقة للأزواج وصورها على “انستغرام” واحتوائها على 1386 مطعماً رومانسياً، فيما تميزت روما التي احتلت المركز السادس برصيد (65.1) بعدد فنادقها الرومانسية.

وخارج أوروبا، أظهرت البيانات احتلال طوكيو المركز الرابع برصيد (65.7) حيث تبوأت المركز الاول في عدد المتنزهات والمناظر الطبيعية، والمناظر المعالم السياحية والمنتجعات الصحية. كما أظهرت مدينة نيويورك التي احتلت المركز الخامس برصيد (65.3) تميزها في الأنشطة الصديقة للأزواج، وإسطنبول التي احتلت المركز السابع برصيد (63.5) بعدد مرات صورها على “انستغرام” ما يصل الى 121.902 ألف منشور، فيما تميزت موسكو في المركز الثامن برصيد (60) بمعالمها ومتنزهاتها الطبيعية.

البيان