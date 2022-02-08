مركزي الحرية و التغيير يطالب بمجلس سيادة مدني





دفع المجلس المركزي لقوى الحرية و التغيير بورقة لبعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية.

و قال المجلس في مقدمة الورقة التي تحصل “باج نيوز” على نسخة منها ، إن الجانب الانقلابي تعامل مع المشاورات بصورة قللت منها عبر زيادة وتيرة العنف و القتل و تشجيع حملات عناصر النظام السابق للهجوم عليها.

و طالب المجلس بالاستعاضة عن الوثيقة الدستورية بإعلان دستوري يقوم على عدد من المبادئ ، أبرزها : “قيام مؤسسات سلطة انتقالية مدنية ، إعادة تنظيم العلاقة بين الحكم المدني و المؤسسة العسكرية وفق علاقة تنأى بالمؤسسة عن السياسة”.

و شدد على أن يتم تكوين مجلس سيادة مدني محدود العدد و مجلس وزراء من كفاءات وطنية عطفاً على مجلس تشريعي بتمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 40% بالإضافة إلى تكوين مجلس الأمن و الدفاع برئاسة مدنية.

و طالب بتحديد سقف زمني محدود للعملية السياسية في مرحلتها الثانية.

باج نيوز