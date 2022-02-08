وزير: سأغادر منصبي إذا فشلت في حل قضية الهيكل الراتبي





قطع وزير التعليم العالي والبحث العلمي المكلف بروفيسور محمد حسن دهب، وعداً بحل قضية عدم تنفيذ الهيكل الراتبي الخاص بالأستاذ الجامعي، وأكد مغادرته منصبه حال فشله في حلها.

وقال دهب وفقاً لتعميم صحفي صادر من لجنة أساتذة الجامعات السودانية (لاجسو)، عقب الاجتماع المشترك بينهم بمكتبه بالوزارة اليوم، إنه قبل التكليف- وهو ضمن مشاركين في الإضراب عن العمل- نصرة لقضية الأساتذة وتحقيق مطالبهم.

ونوهت (لاجسو)، إلى تسليم مذكرة تفصيلية تحوي كافة المطالب الأحد المنصرم، ولفتت إلى تفهم (دهب) للقضية وأبعادها، وبشّرت الأساتذة بأنها في طريقها للحل.

وأكدت (لاجسو)، عدم الحياد عن المطالب، ونادت بالاستمرار في الإضراب حتى تحقق المطالب جميعها.

الصيحة