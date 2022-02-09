زيادة الوقود تقفز بأسعار السكر بالأسواق والجوال (17) ألف جنيه





أكد عدد من تجار السلع الاستهلاكية بالأسواق حدوث زيادات وربكة في الأسعار، وعزا بعض التجار الزيادة بسبب ارتفاع أسعار الوقود والترحيل.

قال رئيس تجار الجملة بأمدرمان، فتح الله حبيب الله، في حديثه لـ(السوداني)، عن حدوث زيادة في أسعار السكر بسبب الترحيل، مبيناً أن سعر جوال السكر عبوة (50) كيلو قفز إلى (17) ألف جنيه، بدلاً عن (16٫100) جنيه، ووصف القوى الشرائية بالضعيفة.

أكد تاجر سكر جملة ببحري أن ارتفاع سعر السكر نتيجة لزيادة أسعار الوقود، وهي تؤثر على الترحيل، مبيناً أن سعر جوال السكر عبوة (50) كيلو قفزت من (15٫800) إلى (16٫500) جنيه، شاكياً من ركود السوق، وضعف الطلب، بينما بلغ سعر السكر زنة (10) كيلو (3٫5) جنيه، أما السكر المحلي (17٫400) جنيه من عبوة (50) كيلو.

وفي السياق ذاته، قال تاجر سلع تجزئة بأمدرمان أن زيادة الترحيل انعكست سلباً على أصناف السلع كافة، مبيناً سعر الزيت الأبيض عبوة (1) لتر بسعر (1٫800) جنيه، أما كيس الشعيرية (300) جنيه، متوقعاً زيادة في الأسعار حال استمر ارتفاع الرسوم الحكومية، وقال إن المواطن من يدفع ثمن ذلك.

الخرطوم: عبير جعفر

صحيفة السوداني