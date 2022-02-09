ٳرتفاع مفاجيء في اسعار الذرة الفتريتة بالقضارف





ٳرتفع سعر الذرة الفتريتة بسوق ولاية القضارف بصورة مفاجئة إلي (28.200) الف جنية للأردب مقارنة مع (21) الف جنيه خلال الأسابيع الماضية.

وأرجع الأستاذ محمد عثمان الخليفة مدير عام أسواق محاصيل ولاية القضارف في تصريح (لسونا) اليوم الزيادة في أسعار الذرة لعمليات تصفية الحسابات التي تقوم بها المصارف من أجل زيادة أسعار السلم لأردب الذرة، والتي من المتوقع أن تتم منتصف فبراير الجاري، بجانب دخول برنامج الغذاء العالمي في عمليات الشراء لمحصول الذرة.

واكد محمد عثمان الخليفة أن الأسواق تستقبل يومياً أكثر من (40) الف جوال من الذرة، مشيراً الى وصول (2) مليون جوال ذرة خلال يناير وحتي اليوم للأسواق وقال إن تقديرات الوارد للأسواق هذا العام تصل الي (5) ملايين جوال ذرة.

و بلغ سعر قنطار السمسم أمس (27.400) ألف جنيه، فيما بلغ سعر اردب الدخن الاحمر (48) الف جنيه والأبيض (43) الف جنيه للأردب وحققت زهرة الشمس مبلغ (200) الف للطن وحب البطيخ ( التسالى) (190) الف جنيه للطن

سونا