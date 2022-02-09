طب وصحة

“صحة مكة” تنفذ حملة رقابية حول الأدوية

2022/02/09
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An Egyptian pharmacy employee reaches out to grab a box of medicine in a pharmacy in the capital Cairo on November 9, 2016. President Abdel Fattah al-Sisi and the central bank have come under rising criticism amid an acute dollar crunch which has led to a rise in prices including of medicines, with hundreds of products becoming unavailable or hard to find. / AFP / KHALED DESOUKI (Photo credit should read KHALED DESOUKI/AFP/Getty Images)

تستهدف الحد من صرف ما يخضع للرقابة
نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، حملة تفتيشية لمتابعة إجراءات صرف الأدوية الخاضعة للرقابة لمراجعي القطاع الصحي الخاص، واستهدفت الحملة جميع المنشآت الصحية المستهدفة بالحملة، ودققت خلالها اللجنة قوائم الوصفات الطبية لفئة الأدوية الخاضعة للرقابة ومدى ملاءمتها للحالة الصحية لمستفيديها.

واستطاعت اللجنة حصر كميات الأدوية المصروفة والوصفات الطبية وتدقيق الملفات الطبية للتأكد من الحالة المرضية للمستفيد وحصرت في الوقت نفسه عددًا من المخالفات المصاحبة داخل بعض المنشآت التي يتطلب إحالتها للجنة الطبية المعنية بالنظر في المخالفات الصحية واستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار العقوبات النظامية.

يذكر أن الحملة تستهدف الحد من صرف الأدوية الخاضعة للرقابة والمتمثلة في مجموعة من الأدوية النفسية والنوعية التي يتطلب استخدامها تشخيصًا طبيًا يقره طبيب مختص وفق حاجة المريض لاستخدام الدواء وتماشيًا مع وضعه الصحي.

صحيفة سبق

2022/02/09
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