شركة ميتا تهدد بإغلاق فيسبوك وإنستجرام في أوروبا





حذرت شركة “ميتا” الأمريكية، من إغلاق منصتي فيسبوك وإنستجرام في أوروبا، في حالة استمرار الجهات التنظيمية الأوروبية في رفض نقل بيانات المستخدم إلى الولايات المتحدة.

وتعتزم الجهات التنظيمية في أوروبا حاليًا وضع تشريعات جديدة لتحدد كيفية نقل بيانات المستخدم الخاصة بمواطني الاتحاد الأوروبي عبر المحيط الأطلسي. وأبانت الشركة أنه سيتم تنفيذ هذا القرار في حالة عدم اعتماد إطار عمل جديد لنقل البيانات عبر الأطلسي، كما يجري حالياً وضع تشريعات أوروبية جديدة لتحديد كيفية نقل بيانات المستخدم.

مزمز