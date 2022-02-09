السيسي وتبون يناقشان تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني بجانب الأزمة الليبية





ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعزيز التعاون التجاري والأمني والعسكري بين البلدين، بجانب الأزمة الليبية.

القاهرة – سبوتنيك. وأشار بيان للرئاسة المصرية، أن السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من تبون، حيث أكد الأخير اهتمام بلاده “بتكثيف التعاون والتنسيق الثنائي في كل المجالات؛ خاصة الاقتصادية والأمنية”.

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الجزائري أعرب عن خالص التقدير لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته الأخيرة إلى مصر، والتي شهدت العديد من الفعاليات والمباحثات المثمرة بين الجانبين، بما يعكس خصوصية العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكداً اعتزاز الجزائر بما يجمعها بمصر من روابط وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، واهتمامها بتكثيف…

وتطرق الجانبان إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في الجارة ليبيا، حيث “توافقت الرؤى في هذا الصدد حول أهمية تعزيز أطر التنسيق المصرية الجزائرية ذات الصلة، وذلك لتحقيق هدف رئيسي وهو تفعيل إرادة الشعب الليبي من خلال دعم مؤسسات الدولة الليبية، ومساندة الجهود الحالية لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا”.

العربية نت