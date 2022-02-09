بايدن يذكر اسم “تسلا” لأول مرة.. هل خضع لانتقادات إيلون ماسك؟





نطق الرئيس الأميركي جو بايدن أخيراً باسم “تسلا” في إحاطة بالبيت الأبيض يوم أمس الثلاثاء. ليس ذلك فحسب، فقد ذكر أيضًا شركة Rivian المدعومة من أمازون وصانع الحافلات الكهربائية Proterra.

“منذ العام 2021، أعلنت الشركات عن استثمارات يبلغ مجموعها أكثر من 200 مليار دولار في التصنيع المحلي هنا في أميركا – بدءًا من الشركات الشهيرة مثل GM وFord التي تبني إنتاجًا جديدًا للسيارات الكهربائية إلى تسلا، أكبر شركة لتصنيع السيارات الكهربائية في بلادنا، والشركات المبتكرة الأصغر سنًا مثل Rivian التي تصنع شاحنات كهربائية أو بروتيرا التي تصنع حافلات كهربائية”، هذا ما قاله بايدن خلال كلمة روج فيها لتصنيع السيارات محلياً.

العربية نت