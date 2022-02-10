زيادة (٥٠) جنيهاً لكافة خطوط المواصلات بالعاصمة





أقرّت نقابة النقل والمواصلات زيادة (٥٠) جنيها لكافة خطوط المواصلات العامة بالعاصمة الخرطوم، على خلفية الزيادة التي طرأت على تسعيرة الوقود، ووفقا لمواطنين شرع اصحاب الحافلات في تنفيذ الزيادة في كافة خطوط المواصلات الطولية، والتي تشمل الكلاكلات، الحاج يوسف، الكدرو، وأم ضواً بان، ووجدت الزيادة رفضاً واسعا من المواطنين، محملّين الحكومة مسؤولية الزيادة التي وصفها مواطنون بغير المبررة، مشددين على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها المجتمعية تجاه المواطن، بدلاً من ترك الحبل على غارب الشركات المستوردة للوقود.

الخرطوم: عبدالرحمن حنين

صحيفة الجريدة