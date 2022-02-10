(دولارات) الغذاء العالمي ترفع أسعار الذرة إلى (٢٨,٢٠٠) جنيه للأردب بدلا عن (٢١) ألف





ارتفعت اسعار الذرة بشكل مفاجئ إلى (٢٨,٢٠٠) ألف جنيه للأردب، مقارنة بـ(٢١) ألف جنيه خلال الأسابيع الماضية، وكشفت متابعات (الجريدة) عن زيادة الأسعار في القضارف والأبيض، وقالت مصادر إن سعر الذرة (الفتريتة) ارتفع بشكل غير مسبوق باسواق المحاصيل بالبلاد بزيادة تتجاوز (٧٠٠٠) جنيها للأردب، وأقرّت بورصة المحاصيل الزراعية بأمدرمان بالزيادة، وبرّر عضو غرفة الصادر آدم سقدي الزيادة الى تدفق أموال برنامج الغذاء العالمي الذي شرع في عمليات شراء الذرة، عطفاً على شروع بعض المصارف في عقد تسويات مع المزارعين، وحذرت الغرفة من مغبة بيع المحاصيل الزراعية في وقت تعاني فيه البلاد من شبح المجاعة، وشدّد سقدي على ضرورة رفع نسبة المخزون الاستراتيجي للذرة تحوطاً لمآلات الوضع الاقتصادي، وفي السياق أرجع محمد عثمان الخليفة مدير عام أسواق محاصيل ولاية القضارف في تصريحات صحافية، الزيادة في أسعار الذرة لعمليات تصفية الحسابات التي تقوم بها المصارف من أجل زيادة أسعار السلم لأردب الذرة، والتي من المتوقع أن تتم منتصف فبراير الجاري، بجانب دخول برنامج الغذاء العالمي في عمليات الشراء لمحصول الذرة، وأكد الخليفة أن الأسواق تستقبل يومياً أكثر من (٤٠) الف جوال من الذرة، مشيراً الى وصول (٢) مليون جوال ذرة خلال يناير وحتى اليوم للأسواق، وقال إن تقديرات الوارد للأسواق هذا العام تصل الى (٥) ملايين جوال ذرة، وبلغ سعر قنطار السمسم أمس (٢٧,٤٠٠) ألف جنيه، فيما بلغ سعر أردب الدخن الأحمر (٤٨) ألف جنيه والأبيض (٤٣) الف جنيه للأردب وحققت زهرة الشمس مبلغ (٢٠٠) ألف للطن وحب البطيخ ( التسالي) (١٩٠) الف جنيه للطن.

الخرطوم: عبدالرحمن حنين

صحيفة الجريدة