وزير الداخلية السابق: في كامل صحتي وأتمتع بـ”حريتي”





قال وزير الداخلية السابق الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ، إنه يتمتع بكامل حريته وعافيته، ولا يعاني من أي مشاكل صحية مثل ما تردد عبر الوسائط.

يذكر أن ناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي تداولوا خلال الفترة الماضية معلومات بكثافة تفيد بتدهور الحالة الصحية للفريق أول عز الدين الشيخ ووضعه قيد الإقامة الجبرية.

ووجه الشيخ، بحسب (المكتب الصحفي للشرطة) خلال لقاءه رئيس هيئة التوجيه والخدمات بالشرطة الفريق حسين الجعلي، والناطق الرسمي بإسم قوات الشرطة العميد د. حسن التجاني، بمقر إقامته بمنزله ، وجه تحية لجموع الشعب السوداني ومنسوبي الشرطة المنتشريين بكآفة ارجاء البلاد، وحيا الشهداء والجرحى والمصابين من قوات الشرطة وشهداء الشعب السوداني الذين لبوا نداء ربهم في سبيل الواجب المهني، داعياً جموع ابناء الشعب السوداني لكلمة سواء، وطمأن الشيخ المواطنين قائلاً “إنه بكامل صحته ويتمتع بكامل حريته وكل ما اشيع عنه كذب”.

من جانبه قال الناطق الرسمي بإسم الشرطة د.حسن التجاني في تصريح لـ(الصيحة) عقب لقاءه وزير الداخلية السابق عز الدين الشيخ إن اللقاء جاء عقب إنتشار شائعات عبر وسائل التواصل الإجتماعي حول معاناة عز الدين الشيخ من مشاكل صحية، وأشار إلى أن الوزير بكامل صحته ويتمتع بحريته ويمارس حياته بصورة طبيعة وكل ما اشيع عبر الوسائط حول ذلك مجرد (شائعات) ولا اساس لها من الصحة، ونبه إلى أن الزيارة تأتي لطمأنة الرأي العام واثبات الحقائق.

الصيحة