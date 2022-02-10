رغد صدام حسين تنعى “رفيق درب والدها”





نعت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، رفيق دربه كما وصفته، والذي توفي ‏اليوم الخميس.‏

وأشارت ابنة صدام حسين، عبر حسابها على “تويتر”، إلى أنها تنعى “وفاة المناضل حاتم حمدان العزاوي، العم العزيز، رفيق درب والدي الشهيد صدام حسين”.

كما قدمت رغد صدام حسين تعازيها الحارة لأسرة حاتم حمدان العزاوي، “زوجته صبيحة العزاوي صديقة والدتها ورفيقة الدرب التي درست لها في مرحلة الطفولة”.

ونال العزاوي عددا من التكريمات، هي وسام الرافدين من الدرجة الأولى في عام 1991، و3 أنواط شجاعة عام 1991، ونوط استحقاق عالي عام 1993، ونوط شجاعة في عام 1998.

وكانت رغد صدام حسين نشرت قبل أيام فيديو لوالدها الراحل وهو يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان العراقي، وأرفقت المقطع قالت فيه: “أيها البطل، أيها العز، سيبقى عزك يعود عراقك قريبا إلى المكانة التي تليق به رغم أنفهم بإذن الله

العربية نت