طبيب أردوغان يعلن شفاءه من كورونا وعودته لعمله الروتيني





أكدت الفحوصات الطبية الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، ووفقا لطبيبه الخاص، سيعود لعمله الروتيني اعتبارا من يوم غد الجمعة.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن الطبيب الخاص لأردوغان، اليوم الخميس، قوله إن “نتيجة الفحوص الخاصة بتحديد الإصابة بفيروس كورونا التي أجريناها خلال اليومين الماضيين جاءت سلبية”.

وأضاف: “أعتقد أن الرئيس سيعود لمزاولة عمله الروتيني اعتبارا من يوم غد الجمعة”.

وكان أردوغان قد أعلن، السبت الماضي، أنه أصيب بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، ويخضع للعزل منذ ذلك الحين.

العربية نت