أردوغان والرئيس البولندي يبحثان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية





بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره البولندي أندريه دودا، العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، الخميس، وفق بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن أردوغان أكد لنظيره البولندي أن تركيا ترغب في تعزيز علاقاتها مع بولندا، والارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية.

وأضاف أن الرئيس التركي شدد على ضرورة تتويج العلاقات الجيدة بين البلدين بتأسيس مجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى بين الجانبين.

ولفت أردوغان خلال الاتصال إلى أن أنقرة تتابع عن كثب التوتر القائم بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا أن بلاده تواصل جهودها لتخفيف حدة التوتر بين الطرفين.

وخلال الاتصال أعرب الرئيس البولندي عن تمنياته بالشفاء العاجل لنظيره التركي وعقيلته إثر إصابتهما بفيروس كورونا.

العربية نت