النيابة تكشف حيثيات البلاغ المدون ضد وجدي صالح وآخرين





كشفت نيابة الخرطوم شمال، حيثيات البلاغ المدون في مواجهة وجدي صالح وآخرين.

وقالت النيابة في تعميم صحفي اليوم، إنه بتاريخ 28/ 11/ 2021م قيدت تحريات أولية بموجب المادة (47) إجراءات، وبعد التحري حولت الإجراءات لدعوى جنائية بالرقم (17490/ 2021م) تحت المادة (177/ 2) من القانون الجنائي لسنة 1991م ومخالفة القوانين الخاصة المتعلقة بالتعامل بالنقد الأجنبي ومخالفة الإجراءات المالية والمحاسبية ومخالفة قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وغيرها.

وأضافت “تتولى النيابة العامة التحقيق في البلاغات المذكورة مع تمتع المشتبه بهم بكافة الحقوق المنصوص عليها في القانون”.

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