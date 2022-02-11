الترويكا و الاتحاد الأوروبي : ندعو السلطات السودانية للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ظلماً





أعربت دول الترويكا ، كندا ، سويسرا و الاتحاد الأوروبي عن قلقها من عمليات الاعتقال و الاحتجاز التي طالت العديد من الشخصيات السياسية أول أمس الأربعاء.

و قالت الدول في بيان مشترك أمس اطلع عليه “باج نيوز” إن هذه الأعمال المقلقة هي جزء من نمط حديث من احتجاز و اعتقال لنشطاء المجتمع المدني و الصحفيين و العاملين في المجال الإنساني.

و أضافت “حيث حدث في جميع أنحاء السودان في الأسابيع الماضية”.

و أعلنت الدول إدانتها لما وصفتها بالمضايقات و الترهيب من جانب السلطات العسكرية السودانية مشددةً على أن هذا يتعارض كليًا مع التزامهم المعلن بالمشاركة البناءة لحل الأزمة السياسية في السودان للعودة إلى الانتقال الديمقراطي.

و تابعت “إننا ندعو إلى وضع حد فوري لهذه الممارسات و الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ظلماً. نذكر السلطات العسكرية السودانية بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان وضمان سلامة المحتجزين أو المعتقلين والحاجة إلى ضمان اتباع الإجراءات القانونية الواجبة باستمرار في جميع الحالات. إن رفع حالة الطوارئ ، الذي أُعلن في وقت الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر / تشرين الأول ، سيرسل إشارة إيجابية”.

باج نيوز