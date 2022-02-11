في أولى مباريات المجموعة الأولى .. الهلال ضيفاً على صن داونز





يتأهب فريق الكرة بنادي الهلال لخوض أولى مبارياته في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا عندما يحل ضيفاً على صن داونز الجنوب أفريقي في السادسة من مساء اليوم.

لقاء بلا جمهور

أمَّن الاجتماع الفني للمبارة و الذي عقد عصر الأمس على إقامة المباراة دون حضور جماهيري في السادسة من مساء اليوم على ملعب “رويال بافوكينج” حيث يرتدي الهلال الأبيض الكامل بينما يرتدي صن داونز الأزرق و الأصفر.

سوار الذهب معلقاً للمباراة

من المقرر أن تبث المباراة و التي ستبدأ عند السادسة مساءاً بتوقيت السودان ، حصرياً على قنوات (beinsports) حيث أعلنت القناة عن بثها على قناة (beinsport4) حيث سيقوم بالتعليق عليها المذيع سوداني الجنسية سوار الذهب.

موتا : سأستخدم كل الأسلحة المتاحة

قال المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال جواو موتا إنه سيستخدم كافة الأسلحة المتاحة بالنسبة له خلال مباراة اليوم أمام صن داونز موضحاً خلال حديث للمكتب الإعلامي للنادي أنه سيتعامل مع المواجهة كجزيئات حسب سيرها و أضاف : “أجواء الطقس التي سنلعب فيها هي ذات الأجواء بالنسبة للخصم فيما يتعلق بالتحكيم سنتركه يقوم بمهمته و نحن سننصرف للقيام بعملنا”.

و تابع : “أعلم أن صن داونز خاض عدد مقدر من المباريات في الدوري الجنوب أفريقي لكن هذا الأمر لن يكون مبرر بالنسبة لنا سنقوم بعملنا على الوجه الأكمل و نقدم كل ما عندنا لتأكيد جدارتنا”.

و أشار إلى أنه يتعامل في دور المجموعات مع كل مباراة بشكل منفصل و كل مواجهة بتفاصيل خاصة ، مضيفاً “حالياً لا أفكر في شئ غير مباراة صن داونز”.

و أكد جواو ثقته في جميع العناصر التي تتواجد في راستنبرج و قدرتها على تقديم مستوى رفيع و مشرف للهلال.

صن داونز : نتوقع مباراة صعبة أمام الهلال

قائد فريق صن داونز ؛ دينيس أونيانغو وصف مباراة فريقه أمام الهلال بالصعبة و أضاف في المؤتمر الصحفي الذي انعقد أمس

: “نعلم قدرات الهلال جيداً لأنه كان معنا في نفس المجموعة الموسم الماضي و مواجهته مجدداً ستساعدنا على معرفة تطور فريقنا”.

و تابع : “إنهم فريق بدني للغاية والفوز عليهم ليس أمراً سهلاً و نتوقع مباراة صعبة لكننا ندرك حتمية الفوز في الجولة الأولى خاصة و أننا سنلعب خارج أرضنا في الجولتين المقبلتين أمام المريخ و الأهلي و نحتاج لدخول تلك المواجهات بوضع معنوي مميز وثقة كبيرة”.

باج نيوز