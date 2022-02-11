مصدرون يطالبون الدولة بحل مشكلة “التروس” وإغلاق الطرق





طالب عددٌ من المصدرين وتجار المواشي، الحكومة الاتحادية بحل مشكلة إغلاق طريق شريان الشمال، وأكدوا تضرّرهم وتكبّدهم الكثير من الخسائر جراء الإغلاق الذي طال أمده.

وأكد التاجر نصر الدين العبيد، نفوق عدد كبير من المواشي بسبب الوقوف الطويل عند التروس، بجانب المشاكل الغذائية، وأوضح أن التجار معرّضون لخسائر لا قبل لهم بها، قد تقودهم إلى السجون.

من جانبه، أوضح التاجر إبراهيم باشر، أن الخسائر تتعدى التجار إلى خزينة الدولة أيضاً، وقال “نحن ندفع الكثير من الرسوم ومع هذه الأوضاع لن تستفيد الدولة وسنخسر نحن أيضاً”، ودعا إلى التوصل لحلول عاجلة بشأن إغلاق الطرق.

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