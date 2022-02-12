الهلال يخسر أولى مباريات المجموعات الأفريقية





خسر نادي الهلال السوداني، أولى مبارياته الأفريقية في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، أمام مضيفه صن داونز الجنوب أفريقي بهدف نظيف، وذلك في اللقاء الذي جرى مساء اليوم الجمعة باستاد رويال بافوكينج بمدينة رستينبيرج.

أحرز هدف ماميلودي صن داونز ثيمبا زواني في الدقيقة (7) من عمر المباراة، بعد كرة أخطأ فيها والي الدين بوجبا ولعبها للخلف فخطفها بيتر شالوليلي، ومررها في عمق الدفاع لثيمبا زواني الذي انطلق نحو المرمى دون ضغط ولعب الكرة زاحفة في الشباك لحظة خروج الحارس علي أبو عشرين.

وبالنتيجة تصدر الفريق الجنوب أفريقي المجموعة الأولى مبكرا بـ(3) نقاط.

وتأجلت المباراة الأخرى في المجموعة بين الأهلي المصري والمريخ السوداني، بسبب مشاركة الأول في كأس العالم للأندية المقامة حالياً بالإمارات.

ورغم سيطرة الهلال على المباراة بشكل كبير لكنه لم يتمكن من الوصول إلى المرمى، وواصل في الضغط حتى نهاية المباراة التي شهدت إلغاء الحكم هدفاً له من محمد أرينق في الوقت القاتل.

صحيفة الصيحة