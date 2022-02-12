تدنٍ كبير في أسعار المحاصيل بالقضارف





رسم مزارعون بالقضارف، صورة قاتمة لمخرجات الموسم الزراعي، وكشفوا عن مشكلة حقيقية تواجه المزارعين في “التسويق”، بجانب مشاكل العمالة والحصاد.

ونبه المزارع محمد جعفر العبيد بحسب (باج نيوز)، إلى تراجع أسعار المحاصيل النقدية، مقارنة بأسعار الموسم الماضي في وقت ارتفعت فيه تكاليف الإنتاج ومدخلاته بنسبة زيادة أشار إلى أنها تراوحت بين (100%- 500%).

وقال العبيد إن سعر محصول القطن هو نفس سعر الموسم الماضي من (30- 40) ألف جنيه للطن، في حين أن تكلفة حصاده فقط تقدر بين (25- 30) ألف جنيه، ونوه إلى ارتفاع سعر برميل الوقود “الجازولين” إلى (96) ألف جنيه للبرميل، وارتفاع سعر برميل المبيد من (200- 600) جنيه للبرميل.

وأكد العبيد تراجع سعر محصول زهرة الشمس هذا الموسم إلى (200) ألف جنيه للطن، مقارنة بـ(300) ألف جنيه للطن الموسم الماضي، مشيراً إلى تضاعف تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار تقاوى المحصول من مليار إلى (6) مليارات جنيه للطن.

صحيفة الصيحة