الموسيقار يوسف الموصلي: لديّ 20 عملاً ثورياً وديسمبر هي الأعظم





قال الموسيقار يوسف الموصلي، إن ثورة ديسمبر تعتبر الأعظم في تاريخ الثورات السودانية لما تتميّز به من وعي جماهيري تمثل في مطالبها الأساسية رغم عظمة الثورات التي سبقتها، إلا أنها تميّزت بكم من التضحيات، الحرية والسلام والعدالة، وقال الموصلي في حديثه للفترة الصباحية التي خصّصتها قناة النيل الأزرق للعيد الثالث لثورة 19 ديسمبر، إن الثورة احتشدت بالقيم الجميلة التي تُعبِّر عن الثقافة العالية للجيل الحالي وكانت مسرحاً للفنون بأنواعها المُختلفة، وقد زيّن الثوار المبدعون الجداريات بالرسومات الرائعة ونظّموا الأشعار والأغاني الثورية الجميلة، وأضاف: شخصياً لحنت حوالي 20 عملاً وطنياً وثورياً، والفنان بطبعه يمثل نبض الشعب ، وقد سبقنا في ذلك العمالقة محمد وردي ومحمد الأمين ومصطفى سيد أحمد وغيرهم، وأتمنى أن تتنزل شعارات الثورة إلى أرض الواقع لينعم السودان بالاستقرار والرخاء وأشاد الموصلي باهتمام قناة النيل الأزرق بهموم الوطن والتفاعل مع أحداثه وقضاياه المُختلفة.

صحيفة الصيحة