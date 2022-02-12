السعودية تعلن إطلاق أول إذاعة إخبارية غدا الأحد





أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، إطلاق أول إذاعة إخبارية في المملكة، على أن تبدأ بثها غدا الأحد.

أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، اليوم السبت، بأن الإذاعة الإخبارية الأولى من نوعها في المملكة ستكون الفرع الإذاعي لقناة “الإخبارية”.

وأوضحت أن إطلاق الإذاعة الإخبارية يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للإذاعة الذي يصادف 13 فبراير/ شباط من كل عام.

ولفتت إلى أن الهيئة تستهدف من هذه الخطوة “استكمال مسيرتها في التركيز على المحتوى المحلي والاتجاه نحو التخصص”.

وبحسب “واس” سيكون “البث المبدئي لإذاعة الإخبارية في ثلاثة مناطق من خلال موجة الـ fm هي الرياض عبر التردد 93.00 وجدة من خلال التردد 107.7 والدمام 99.00”.

ومن المقرر أن تقدم الإذاعة “فترات إخبارية متنوعة تشتمل على نشرات ومواجيز إخبارية محدثة بالإضافة إلى قصص إخبارية تغطي كافة القضايا التي تهم المجتمع بالإضافة إلى أبرز الأحداث الدولية العاجلة”.

العربية نت