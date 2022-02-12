الرئيس بوتين يبحث مع لوكاشينكو الرد الغربي على المقترحات الأمنية الروسية





تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، حيث ناقشا رد فعل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على المقترحات الأمنية لروسيا.

وقالت الخدمة الصحفية للكرملين: “أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس جمهورية بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو”.

وأضافت: “وتم النظر في بعض القضايا المتعلقة بمواصلة تطوير التعاون الثنائي، فضلاً عن الموقف المتعلق برد فعل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على المقترحات الروسية من أجل تطوير ضمانات قانونية دولية طويلة الأمد لأمن روسيا”.

العربية نت