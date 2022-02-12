الأهلي المصري يهزم الهلال السعودي ويحصد برونزية كأس العالم للأندية





اكتسح الأهلي المصري، شقيقه الهلال السعودي 4-0، عصر اليوم السبت، على ملعب آل نهيان، في أبوظبي، ليحصد الفريق الأحمر الميدالية البرونزية بكأس العالم للأندية.

سجّل أهداف الأهلي ياسر إبراهيم (هدفين) وأحمد عبد القادر وعمرو السولية في الدقائق 8 و17 و40 و64.

وأكمل الهلال السعودي المباراة بـ9 لاعبين بعد طرد ماتيوس بيريرا ومحمد كنو في الدقيقتين 14 و28.

وحصد الأهلي، المركز الثالث في مونديال الأندية للمرة الثانية على التوالي، والثالثة في تاريخه.

صحيفة السوداني