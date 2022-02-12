الطاقة تعلن خطة عن للحد من قطوعات الكهرباء





أعلن وزير الطاقة والنفط المكلف محمد عبد الله محمود عن خطة للحد من قطوعات الكهرباء واستدامة الامداد النفطي .

وتفقد الوزير محطة أم دباكر بولاية النيل الأبيض اليوم، واطمأن على مستويات امداد الخام، وتعهد بتوفير قطع الغيار وتحسين بيئه العمل وتامين المنشآت النفطية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة مشيدًا باداء العاملين في قطاعي الكهرباء والنفط لما يبذلونه من جهود لتحسين مستوى الامداد استعدادا لفصل الصيف .

و وقف الوزير على محطة قياسات الخام بحضور ممثلي دولة الجنوب حيث يتم امداد المحطة بأربعة عشر ألف برميل في اليوم في إطار الاتفاق المبرم بين البلدين إضافة إلى إمداد المصفاة وأكد استقرار امداد المشتقات النفطية.

باج نيوز