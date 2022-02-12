الإليزيه: ماكرون يؤكد لبوتين أن الحوار الصادق لا يتوافق مع التصعيد





أشار الرئيس الروسي فلاديمر بوتين لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى غياب رد مملوس من طرف واشنطن وحلف الناتو على الضمانات الأمنية، التي طلبت بها موسكو.

وقال الكرملين في بيان “لفت فلاديمير بوتين الانتباه مرة أخرى إلى عدم وجود رد ذي مغزى من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على المبادرات الروسية المعروفة”.

في غضون ذلك، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون أكد لنظيره الروسي فلاديمير بوتين أن الحوار الصادق لا يتوافق مع التصعيد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الإليزيه اليوم، أن “ماكرون وبوتين تحدثا لمدة ساعة و40 دقيقة حول الأزمة الأوكرانية”، مضيفا أن “ماكرون أبلغ بوتين أن الحوار الصادق يتعارض مع التصعيد”.

وأشار الإليزيه أن “ماكرون وبوتين أعربا عن رغبتهما في مواصلة الحوار حول كيفية المضي قدما في تطبيق اتفاقات مينسك بشأن منطقة دونباس وكذلك الظروف الأمنية والاستقرار في أوروبا”.

وأعلن الإليزيه، أمس الجمعة، أن ماكرون سيتحدث مع بوتين ظهر غد السبت حول الأزمة على الحدود الروسية الأوكرانية، التي يريد الغربيون حلها “بالوسائل الدبلوماسية والحوار”.

العربية نت